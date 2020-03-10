Владимир Мединский: фальсификация истории происходит для изменения статуса России

Тотальный пересмотр и фальсификация истории происходит для изменения статуса России в мировой политике. Об этом заявил Владимир Мединский в эксклюзивном интервью каналу "Россия 24".

Речь, в том числе, о японской трагедии. Ровно 75 лет назад Соединенные Штаты Америки разбомбили Токио. Обстрел произошел ночью — без предупреждения начали скидывать бомбы на мирное население. Город сгорел дотла. Около ста тысяч японцев погибли, точное количество жертв до сих пор неизвестно.

Полную версию эксклюзивного интервью Владимира Мединского смотрите на канале после 11.30.

Американская бомбардировка Токио 10 марта 1945 года унесла жизни более ста тысяч человек. В налетах на Токио приняли участие более 330 так называемых воздушных крепостей — бомбардировщиков В-29 ВВС США. Самолеты сбросили на город почти 2 тысячи зажигательных бомб, специально разработанных с учетом особенностей города. В результате бомбардировки Токио накрыли небывалые по силе пожары и образовали гигантский огненный смерч. В результате удара были уничтожены более трети построек в городе.