Мэйвезер и футбол: Флойд может стать новым хозяином "Ньюкасла"

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший намекнул на покупку английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед". Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях дал понять это на встрече с болельщиками "сорок".

Встреча Мэйвезера-младшего и фанатов "Ньюкасла" проходила в формате беседы и в ответе на один из вопросов американец признался – если болельщики клуба захотят его покупки клубом, то это может произойти.

"В США мы называем это вид спорта соккером. "Ньюкасл" же является невероятным клубом, — цитирует Флойда Спорт24.Ru. – Если вы захотите, чтобы я купил его, то дайте мне знать об этом". Позже желание приобрести права на клуб Мэйвезером сообщил один из его представителей.

После 29 туров английской премьер-лиги по футболу "Ньюкасл" располагается на 13 строчке таблицы, имея в своем активе 35 очков.