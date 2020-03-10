Новый вид мошенничества: как "белый кролик" доведет до "черной норы"

Через брендированные сайты с опросами за вознаграждение в Сети распространилась схема мошенничества "Белый кролик".

Руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин рассказал "Известиям" принцип схемы.

На почту приходит сообщение о выигрыше. Одноразовая ссылка не содержит домен организации и ведет на сайт без логотипов. Но в этот момент человек уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". И тут начинает активно действовать мошенник, который может попросить "тестовый" платеж на скромную сумму, уточнив при этом CVC-код или логин и пароль от интернет-банка.

Эта схема активно распространилась во второй половине 2019 года.

Директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов подтвердил, что данная схема фишинга известна большинству кредитных организаций, которые постоянно мониторят социальные сети, собирая информацию о новых видах киберугроз и мошенничеств, а также контролируют неправомерное использование бренда.