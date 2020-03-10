7 знаменитых модных домов, которыми управляют женщины

Считается, что миром моды правят мужчины. И действительно, многие модные дома принадлежат мужчинам. Однако среди самых знаменитых элитных модных домов есть и такие, которыми управляют женщины.

Пожалуй, самой известной является Миучча Прада, которая возглавляет компанию с 1978 года.

Ниже мы расскажем о 7 люксовых компаниях, работающих в области моды, которые находятся под управлением женщины.

Prada

Глава компании: Миучча Прада

Миучча Прада возглавляет Prada начиная с 1978 года. Бренд был основан ее дедом в 1913 году – в то время это была компания, изготавливающая изделия из кожи.

Со временем Prada стала знаменитым брендом, который ассоциируется с одним из самых богатых модных домов в мире. В 1989 году Миучча выпустила свою первую коллекцию одежды.

Rodarte

Главы компании: Кейт и Лаура Малливи

Компания Rodarte была основана в 2005 году под управлением сестер Кейт и Лауры Малливи, которые стоят у руля с самого ее основания. Сестры известны тем, что обращают пристальное внимание на детали. Одно из платьев из ранней коллекции изготавливалось более 150 часов.

Alexander McQueen

Глава компании: Сара Бертон

После смерти Александра Макквина в 2010 года Сара Бертон заняла пост креативного директора в компании.

Она получила всемирное признание, так как стала дизайнером свадебного платья Кейт Миддлтон в 2011 году. Она также была дизайнером платья Пиппы Миддлтон.

В 2019 году Бертон получила награду CFDA International Award, ранее она награждалась званием «Дизайнер года» от British Fashion Awards в 2011 году.

Chloé

Глава компании: Наташа Рамсей-Леви

Наташа Рамсей-Леви занимает должность креативного директора в Chloé с 2017 года. Рамсей-Леви представила свою первую коллекцию Chloé в сентябре 2017 года. Ее дебют вызвал восторг критиков и экспертов в мире моды.

Givenchy

Глава компании: Клэр Уэйт Келлер

Клэр Уэйт Келлер занимает должность креативного директора Givenchy с 2017 года. До этого она работала в таких компаниях, как Calvin Klein, Gucci и Chloé.

Она прославилась тем, что стала дизайнером свадебного платья Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри.

Chanel

Глава компании: Вирджини Виар

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году Вирджини Виар заняла пост креативного директора в Chanel.

Она начала работать в компании в 1987 году и со временем стала правой рукой Лагерфельда. Она также стала первой женщиной у руля Chanel со времен основателя дома моды Габриэль Шанель.

Fendi

Глава компании: Сильвия Вентурини Фенди

Сильвия Вентурини Фенди занимает пост креативного директора в Fendi. Ранее она была креативным директоров мужской одежды, аксессуаров и одежды для детей того же бренда. В 2019 года, после смерти Карла Лагерфельда, она стала креативным директором всего бренда в целом.

Она является единственным членом семьи Фенди, который по-прежнему работает с брендом. Она работает в компании с 1995 года.