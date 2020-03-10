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10 марта 202006:36

7 главных событий предстоящей недели в экономике

Кристин Лагард

Кристин Лагард
ECSTRA/imago-images.de/Global Look Press

На предстоящей неделе произойдет ряд важных событий. Прежде всего, инвесторы и эксперты ждут реакцию ЕЦБ на эпидемию коронавируса. Помимо этого, убудет опубликована отчетность ряда ключевых для российской экономики компаний.

Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

Понедельник, 9 марта

- Выходной в РФ по случаю Международного женского дня

Вторник, 10 марта

- Финансовые результаты ПАО “Лукойл”, ПАО “Алроса”, ПАО “Юнипро”, ГК “Русагро” за 2019 год

10 марта четыре крупные компании опубликую свою отчетность за 2019 год. Компании являются важными представителями своих отраслей, поэтому инвесторы и аналитики с нетерпением ждут данных о результатах деятельности за 2019 год.

- Совещание министров экономики стран АСЕАН во вьетнамском Дананге

С 8 по 11 марта во вьетнамском городе Дананге проходят встречи министров финансов стран АСЕАН. В ходе встреч будет обсуждаться ряд вопросов, включая вопросы экономической интеграции стран АСЕАН, укрепление сотрудничества и партнерских отношений между странами и многое другое.

Среда, 11 марта

- Министр энергетики РФ Александр Новак может выступить в Совете Федерации в рамках “правительственного часа”

Министр энергетики Александр Новак может выступить в Совете Федерации. Ожидается, что в рамках своего выступления министр расскажет о ряде актуальных вопросов, включая развитие энергетической инфраструктуры, план модернизации, а также даст комментарии относительно ситуации на рынке нефти.

- Обзор ОПЕК по рынку нефти

На фоне ситуации на рынке нефти, обвала цен на нефть и общей обеспокоенности инвесторов по всему миру, обзор ОПЕК по рынку нефти как никогда актуален.

Четверг, 12 марта

- Ставка ЕЦБ, пресс-конференция президента Кристин Лагард

Несомненно, эксперты и инвесторы ждут, как поведет себя ЕЦБ в сложившихся условиях. Однако большинство экспертов предполагает, что ЕЦБ не станет понижать ставки. Есть, тем не менее, и те, кто полагает, что банк пойдет на то, чтобы предоставить банкам более благоприятные условия для долгосрочного кредитования.

Пятница, 13 марта

- Финансовые результаты ОК “Русал”, ПАО “Группа ЛСР” за 2019 год

Как Русал, так и Группы ЛСР – крупные представители своих секторов. Их финансовая отчетность является важным показателем, поэтому результаты их финансовой деятельности ждут как аналитики, так и инвесторы.

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