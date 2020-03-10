Акции Boeing упали на фоне коронавируса и проблем с 737 MAX

Акции Boeing Co в понедельник упали на 13,4% на фоне более широкого падения рынка, сообщает Reuters.

Давление на мировую авиационную отрасль усилилось из-за распространения коронавируса COVID-19. Кроме того, американские регуляторы заявили, что они не согласны с аргументом Boeing о безопасности электропроводки самолетов 737 MAX.

Американский концерн пытается преодолеть крупнейший кризис в своей истории после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Эксплуатация бестселлеров Boeing приостановлена по всему миру с марта прошлого года.

Эфиопские следователи отметили неисправные системы 737 MAX в новом промежуточном отчете о прошлогодней авиакатастрофе.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило Boeing в пятницу, что оно не согласно с доводами о том, что жгуты проводов в 737 MAX соответствуют стандартам безопасности. FAA отметило, что теперь Boeing должен решить, как действовать дальше.

Ранее регуляторы предупредили, что слишком тесное расположение жгутов проводов может вызвать короткое замыкание и привести к катастрофе, если пилоты не отреагируют достаточно быстро. Тем не менее Boeing в феврале заявил, что не считает необходимым отделять или перемещать жгуты проводов в 737 MAX.

Boeing сообщил FAA, что в его самолетах 737 NG жгуты проводов размещены аналогичным образом, и эти лайнеры эксплуатируются с 1997 года без каких-либо проблем с проводкой.

Между тем, ограничения на передвижения и общее падение спроса из-за коронавируса побудили авиакомпании приостановить или резко сократить рейсы в Китай. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на прошлой неделе предупредила, что пассажирские авиакомпании могут потерять до 113 миллиардов долларов доходов в этом году из-за вспышки COVID-19.

Отраслевые источники сообщили Reuters, что авиакомпании начали просить об отсрочке поставок самолетов и денежных выплат Boeing и Airbus.