На фестиваль мультфильмов в Красноярске приедет латышский режиссер Эдмунд Янсон

В Красноярске покажут новую анимацию для детей и специальную подборку для феминисток. В период с 20 по 29 марта в городе состоится тринадцатый Большой фестиваль мультфильмов. Зрители смогут увидеть мировые премьеры сразу на трех площадках — музейном центре "Площадь мира", в Доме кино и кинотеатре "Мечта", передает ГТРК "Красноярск".

В рамках мероприятия краевой центр посетит режиссер из Латвии Эдмунд Янсон. Он представит свою работу под названием "Якоб, Мимми и говорящие собаки" и встретится со зрителями. Кроме того, режиссер проведет двухдневный семинар на тему "Сценарий без слов", который будет посвящен значению графики в анимационном фильме.

На фестивале также ожидается несколько специальных программ — одна из них касается документальной анимации, а вторая представляет собой подборку фильмов с феминистской тематикой "Только для женщин!".