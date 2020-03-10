Передача Прохоркина помогла "Лос-Анджелесу" обыграть "Колорадо"

Матчем в Лос-Анджелесе между местными "Кингз" и "Колорадо Эвеланш" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда оказались сильнее гостей со счетом 3:1. У победителей голевой передачей отметился российский форвард "королей" Николай Прохоркин.

В составе "Лос-Анджелеса" шайбы забросили Остин Вагнер, Мики Андерсон и Алекс Иафало. Единственный гол у "лавин" оказался на счету Пьера-Эдуарда Белльмара.

Российские легионеры "Колорадо" Валерий Ничушкин, Владислав Каменев, Владислав Наместников и Никита Задоров результативными действиями не отметились.