Всю Италию посадили на карантин

Премьер Италии Джузеппе Конте распространил на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения. Сейчас там более 9 тысяч заболевших коронавирусом COVID-19.

До сих пор ограничения действовали в Ломбардии и в некоторых северных провинциях. Новые меры получили название "Я остаюсь дома" и вступили в силу утром вторника.

"Больше не будет одной "красной зоны". Ограничительные меры теперь коснутся всей Италии, — заявил Конте. — Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы помочь Италии".



Итальянские школы и университеты не будут работать до 3 апреля, передвигаться по стране можно по работе, для лечения или в случае серьезных обстоятельств, при которых нельзя отменить свои планы. При этом общественный транспорт при этом будет работать в штатном режиме, передает "Интерфакс".

Отменены спортивные соревнования, приостанавливаются матчи итальянской футбольной "Серии-А". Закрыты фитнес-центры.

Запрет на выезд итальянцев за границу не вводится. Люди, приезжающие в Италию, будут проходить проверку, чтобы определить, нет ли у них коронавируса.