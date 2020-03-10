В Бурятии начнут присуждать госпремию за вклад в развитие театрального искусства

В Бурятии начнут присуждать ежегодную государственную премию за вклад в развитие театрального искусства. Ее размер составит 300 тысяч рублей. Соотвествующий законопроект был выдвинут Министерством культуры республики, а 5 марта в рамках сессии Народного Хурала инициатива была одобрена и принята к исполнению, передает ГТРК "Бурятия".

Как рассказала министр культуры Соелма Дагаева, госпремию будут присуждать физическим лицам, артистическому и художественному персоналу за существенный вклад в развитие профессионального театрального искусства в Бурятии. Сегодня в республике существуют три премии в сфере культуры, среди них — премия победителям международного конкурса Чайковского, за заслуги в развитии народного творчества, а также в области литературы. Все они присуждаются раз в 2 года и составляют 100 тысяч рублей.

"Нами был проведен совет по культуре и искусству при главе республики, в рамках которого театралы подняли вопрос о появлении отдельной премии для деятелей театра. Алексей Цыденов принял это предложение. Наши театральные коллективы всегда достойно представляли Бурятию на различных федеральных конкурсах и фестивалях. В этом смысле мы всегда на передовой. Поэтому считаем, что для наших театралов премия станет справедливой наградой", — отметила министр культуры Бурятии.



По планам, госпремию будут присуждать ежегодно с 2020 года. Она будет приурочена к Международному дню театра. Претендовать на получение премии сможет как один соискатель, так и команда (состоящая не более чем из 5 человек). При этом почетный знак получит каждый лауреат.