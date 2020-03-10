Моряки с арестованного в порту Китая судна вернулись во Владивосток

Моряки арестованного в порту Китая контейнеревоза "Нептун" вернулись во Владивосток. В течение нескольких месяцев они находились без зарплаты в порту Нантонг, передает ГТРК "Владивосток". Их работодателем является судоходная компания "Гудзон", попавшая в санкционный список США и фактически идущая к банкротству. Организация накопила долги перед экипажами в несколько сотен тысяч рублей, а ее флот сейчас арестован в зарубежных портах.

Отметим, что в настоящий момент российские дипломаты и представители транспортной прокуратуру также готовят пакет документов на репатриацию еще одного экипажа с принадлежащего "Гудзону" судна — это 19 моряков с танкера "Патриот".