За сутки члены ОПЕК потеряли 500 миллионов долларов

Члены ОПЕК потеряли более полумиллиарда долларов за день в результате обвала цен на нефть после распада альянса ОПЕК+, сообщает Reuters.

К 9:18 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 7% и составила $36,79 за баррель.

В понедельник цена фьючерсов на Brent опускалась на 31% до $31,02 за баррель, достигая минимума с середины февраля 2016 года.

Это означает, что в общей сложности, исходя из их средней февральской добычи, члены ОПЕК потеряли более 500 миллионов долларов дохода, свидетельствуют расчеты Reuters.

ОПЕК настаивала на увеличении существующих сокращений добычи ОПЕК+ на дополнительные 1,5 миллиона баррелей в сутки до более 3 миллионов баррелей в сутки до конца года. Россия отклонила это предложение, что привело к краху альянса и началу ценовой войны за долю рынка.

По большей части нефть является главным источником дохода для членов Организации стран-экспортеров нефти, и такое резкое падение цен создаст напряженность в их экономиках, некоторые из которых, такие как Иран и Венесуэла, уже находятся в тяжелом положении.