Коронавирус омрачает перспективы торговой сделки США и Китая

Вспышка коронавируса COVID-19 и связанная с ним экономическая неопределенность грозят сорвать реализацию торгового соглашения первой фазы между США и Китаем, пишет The Wall Street Journal.

15 января стороны подписали торговое соглашение первой фазы. В рамках сделки в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на 200 миллиардов долларов больше, чем в 2017 году.

Однако распространение вируса нанесло ущерб китайскому спросу и торговле. Крайне маловероятно, что Китай сможет выполнить свои обязательства в рамках сделки, говорят экономисты и торговые эксперты

В понедельник Центр стратегических и международных исследований опубликовал доклад, в котором говорится, что целевые показатели закупок изначально были чрезмерно амбициозными, а эпидемия коронавируса только ухудшила ситуацию.

Торговые эксперты указали на пункт в соглашении, который позволяет проводить консультации "в случае, если стихийное бедствие или другое непредвиденное событие, находящееся вне контроля" стран, задерживает выполнение обязательств.

Однако Управление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявило, что у него "не было подобных дискуссий" с китайскими коллегами. "Мы ожидаем, что китайцы выполнят свои обязательства по соглашению", — сказал представитель Лайтхайзера.

В феврале президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин также подтвердили свою приверженность реализации торгового соглашения первой фазы.