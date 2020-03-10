Инфляция в Китае замедлилась на фоне эпидемии коронавируса

Цены производителей в Китае в феврале возобновили снижение, поскольку вспышка коронавируса затормозила экономическую активность. В то же время потребительская инфляция осталась вблизи максимума за восемь лет.

Цены производителей в феврале снизились на 0,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 0,3%. В январе цены производителей выросли на 0,1% после шести месяцев снижения.

Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 5,2% в годовом выражении, что совпало с прогнозом. В январе инфляция ускорилась до 5,4%, достигнув максимума с октября 2011 года.

Цены на продукты питания в прошлом месяце повысились на 21,9% на фоне скачка цен на свинину на 135,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,9%.

Вспышка вируса COVID-19 привела к росту цен на некоторые продукты питания, а также медицинские товары, такие как маски и средства гигиены.

Потребительские цены без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители в феврале повысились на 1% после роста на 1,5% месяцем ранее.

В конце февраля Министерство коммерции КНР заявило, что эпидемия коронавируса оказала "относительно большое влияние" на уровень потребления в Китае и правительство страны изучит возможность принятия дополнительных мер поддержки.