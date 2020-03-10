Въезжающим в Израиль грозит 7 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

В Израиле ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. За его несоблюдение предусмотрена уголовная ответственность от 3 до 7 лет лишения свободы. Возбуждено уже 9 уголовных дел. Всего в 105 странах мира — больше 110 тысяч инфицированных. За пределами Китая по количеству больных лидируют Южная Корея, Иран, в Италии карантин ввели и на всей территории страны. Глава правительства подписал декрет о запрете на перемещение без уважительных причин. А председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в эпицентр эпидемии коронавируса — город Ухань для проведения проверки. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В опустевшем из-за коронавируса Ухане сопровождающие Си Цзиньпина выглядят многочисленной ордой. Председатель КНР прибыл в эпицентр эпидемии, чтобы проверить, как проходит борьба с болезнью. Он намерен встретиться с врачами, пациентами и жителями Уханя.

Город день за днем идет на поправку. Накануне почти опустел стадион, переоборудованный во временный госпиталь, а теперь закрыли крупнейшую больницу, созданную специально для лечения коронавируса.

"Ситуация в области профилактики и борьбы с эпидемиями в нашей стране продолжает улучшаться. В провинции Хубэй в течение четырех дней подряд не поступало сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, а в Ухане их число оставалось ниже 50 последние два дня. Мы продолжим сосредоточивать наши усилия на строгой профилактике и медицинском лечении, а также на предотвращении возобновления эпидемии", — сказала пресс-секретарь Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн.

За океаном ситуация менее радостная. Количество заболевших в США растет, но внимание сейчас приковано к лайнеру. После нескольких дней ожидания пассажиры лайнера Grand Princess прибыли в калифорнийский порт. И хоть райское путешествие на Гавайи для них закончилось встречей с медиками и скрининговыми системами, с палуб доносились радостные крики.

Из трех с половиной тысяч человек на борту наличие коронавируса подтвердили, по меньшей мере, у 21. Подтвержденных зараженных выпускают первыми. Их, за исключением граждан Канады и Великобритании, направят на лечение. Здоровые пассажиры отправятся домой не скоро, их ждет двухнедельный карантин.

"Grand Princess сегодня днем пришвартовалась в Окленде, штат Калифорния. Мы надеемся начать сегодня высадку жителей Калифорнии на авиабазу Travis в Мирамаре. Мы также договорились с Канадой и Великобританией отправить домой их граждан. Они будут доставлены прямо на взлетную полосу и чартерными рейсами вылетят домой. А завтра оставшиеся пассажиры будут доставлены на военные базы в штатах Джорджия и Техас. Все они будут протестированы, при необходимости изолированы и помещены в карантин", — сказал вице-президент США Майк Пенс.

Но если пассажиров судна на изоляцию направят принудительно, то члены американского Конгресса уходят на нее по собственному желанию. За минувшую неделю на добровольный карантин отправились сразу четверо американских сенаторов. Один из них недавно летал на одном самолете с главой Белого дома. Отправится ли на карантин Дональд Трамп – пока неизвестно.

- Господин вице-президент, вы проходили тестирование на коронавирус? – Нет, я не проходил.

– А проходил ли его президент Трамп?

– Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Но мы узнаем для вас ответ на этот вопрос от специалистов в Белом доме.

Зараженных коронавирусом в США около 600 человек. Но эта цифра кажется незначительной, по сравнению со 110 тысячами инфицированных во всем мире. Глава ВОЗ не исключил пандемию коронавируса. Но он напомнил, что первой в истории она не станет, и человечество способно справляться с такими проблемами.