На фоне мировой паники Банк России начинает продажу валюты

Банк России объявил о начале продаже валюты с 10 марта для сохранения стабильности на внутреннем рынке на фоне паники на международных рынках.

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 г. упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила", — сообщается в заявлении регулятора.

Это решение принято с учетом цены нефти. ЦБ будет продавать валюту до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивости финансовой системы страны.

"Принимая во внимание произошедшие в понедельник колебания обменных курсов и цен финансовых активов, Банк России счел целесообразным провести сегодня, 10 марта 2020 г., аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей", — отмечает регулятор.

ЦБ одновременно увеличивает лимит операций "валютный своп" для предоставления долларов США со сроком исполнения "сегодня" до $5 миллиардов.

Банк России продолжает отслеживать ситуацию на российском и глобальном финансовых рынках и при необходимости будет менять объемы операций по предоставлению и изъятию ликвидности из финансовой системы.