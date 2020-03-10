Рекорд по удалениям: 21-й тур чемпионата России по футболу вошел в историю

В 21-м туре чемпионата России по футболу судьи решили не скупиться на красные карточки. Семь игроков завершили матчи досрочно. Ранее ни в одном туре российского первенства не было показано более шести красных карточек. Таким образом, прошедший тур стал рекордным по этому показателю.

Напомним, что красные карточки получили Ильзат Ахметов (ЦСКА), Роберт Бауэр ("Арсенал"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Вадим Карпов (ЦСКА), Хвича Кварацхелия ("Рубин") и Соломон Кверквелия ("Локомотив").

Отметим, что трое футболистов получили прямые красные карточки (Ахметов, Карпов и Кверкелия). Еще четверо были изгнаны с поля за две желтые.