Цены на нефть резко выросли

Цена нефти во вторник резко выросла на основных биржах мира — на 7% в Лондоне, и на 6% — в Нью-Йорке.

Резкий рост последовал после обвала более чем на треть, начиная с пятницы 6 марта.

К 10:00 мск европейский эталон Brent торгуется почти по $37 за баррель (+7%), а американский WTI – по 33,4 (+6,7%), согласно биржевым данным (ближайшие к исполнению контракты).

Страны-члены ОПЕК потеряли более полумиллиарда долларов в понедельник из-за обвала цен на нефть после распада альянса ОПЕК+.

ОПЕК настаивала на увеличении существующих сокращений добычи ОПЕК+ на дополнительные 1,5 миллиона баррелей в сутки до более 3 миллионов баррелей в сутки до конца года. Россия отклонила это предложение, что привело к краху альянса и началу ценовой войны за долю рынка.