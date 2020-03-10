В Омске начались основные слушания по делу об обрушении казармы ВДВ

В Омске стартовали слушания по делу об обрушении казармы Учебного центра ВДВ. Рассматривать дело будут в омском гарнизонном военном суде. На скамье подсудимых – 11 человек. Среди них – чиновники Министерства обороны, командиры войсковой части и несколько подрядчиков. Объявления предъявлены по целому ряду статей — от мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями до получения взятки и нарушения правил безопасности.

Как показала проверка, обрушение казармы произошло по вине строителей, так как здание было возведено с нарушениями. Также, по данным следствия, виноваты и рабочие, проводившие капремонт за год до трагедии. Они заменили деревянные перекрытия здания на бетонные, при этом ослабив стены, в которых они просверлили отверстия для того, чтобы прикрепить навесной фасад.

Сейчас в зале суда находится корреспондент ГТРК "Иртыш". Подробности будут известны в ближайшее время.