Паводок пришел во Владимирскую область

Паводок уже пришел во Владимирскую область. Из-за подъема уровни воды пришлось срочно эвакуировать целую деревню, передает ГТРК "Владимир" со ссылкой на владимирский телеграмм-канал.

Деревня Мостищево лишилась единственной дороги, связывающей населенный пункт с так называемой большой землей. Река Кубрь в Александровском районе вышла из берегов и затопила мост. Двадцать человек, среди них пенсионеры и дети, были отрезаны от суши.

По ежегодным наблюдениям, сильный паводок приходит в деревню практически каждую весну. Администрация района и области по-прежнему не реагирует на обращения жителей и ничего не предпринимает.