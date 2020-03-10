Мосбиржа открылась обвалом котировок

В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%. Сайт Мосбиржи оказался перегруженным и открывается с запозданием.

Российская площадка в понедельник не работала и с запозданием среагировала на панику на мировых биржах.

Всему виной обвал цен на рынке нефти. Сегодня мировые площадки отходят от паники и на основных биржах восстанавливается спрос на активы.

Через 15 минут индекс РТС, отражающий долларовую стоимость российских акций, продолжал снижаться на 10%. А индекс Мосбиржи, рублевой стоимости акций, замедлил снижение до 5%.

Но через 5 минут падение российских фондовых индексов ускорилось.

Курс доллара к 10:15 мск вырос на 3,6 рубля до 72,16 рублей, а евро — на 4,5 рубля и превысил 82 рублей.

В лидерах снижения акции нефтегазовых компаний: НК "ЛУКОЙЛ" (-15,75%), "Сургутнефтегаз" (-14,46%). Цены акций остальных нефтекомпаний снижаются на 13% и менее.