10 марта 202011:38 Лариса Худикова

"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

фото: Катерина Волкова

В интервью Вестям.Ru Александр Мясников — известный врач, автор книг о здоровье и ведущий программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" ответил на вопросы о бесполезных лекарствах и о том, какие заболевания в России переоцениваются, а какие, напротив, недооцениваются как пациентами, так и врачами.

Он отмечает, что у нас страна мышечно-скелетной боли: у всех болит плечо, артрозы или мучает головная боль. При этом, говорит медик, "переоцениваются грыжи и вера в их оперативное (хирургическое) лечение, что в корне — медицинская ошибка".

Доктор Мясников: "Сто процентов грыжи не надо оперировать – есть только узкие специальные показания". По его словам, это "огромный бизнес, колоссальная машина по выкачиванию денег".

Особое внимание врач обращает на "разжижение костей" – остеопороз. "Переломы у нас считаются "нормальными", хотя это — не нормально и лечится во всем мире".

Знаменитый доктор признается, что когда встречает людей с остеопорозом, у него возникает вопрос: а где врачи, которые должны это заболевание выявлять?

"Каждый в 65 лет должен быть подвержен этому, а у нас даже не направляют", — отмечает Александр Леонидович.

Доктор Мясников: "Зато когда у людей проявляются артрит, артроз – назначаются уколы, мази, таблетки.... Начинается бабкоразведение".

На вопрос о назначении пациентам с высоким холестерином статинов, врач поясняет, что если раньше таким людям их назначали автоматически, то с 2019 года рекомендации международного сообщества изменились.

Теперь, по его словам, медики дают статины пациентам с высоким холестерином только при наличии серьезных факторов риска – таких, как гипертония, повышенный сахар, повышенное давление и наличие вредных привычек.

"Если вы молодой мужчина или женщина с повышенным холестерином, но с нормальным давлением, нормальным сахаром и не курите, то статинам – нет", — говорит доктор Мясников.

То же касается, по его словам, применения аспирина: "Призывы "пить аспирин, чтобы защитить сердце к старости" противоречат всем международным рекомендациям врачей".

Врач отмечает, что сегодня аспирин "для профилактики не применяется, потому что больше вредит, чем спасает".

Он говорит, что "аспирин назначают только по факту имеющихся показаний и только людям до 70 лет, даже если у них был инфаркт или инсульт".

Что же касается недооцененных болезней, то к ним, по его словам, относятся высокий холестерин, гипертония и, как ранее отметил Мясников, остеопороз.

"Недооценены факторы риска той же онклологии. Нет понимания, что к ней ведет отсутствие прививок, избыточный вес, инфекционные заболевания, курение и другие вредные привычки", — говорит врач.

Вообще, по его словам, "все заболевания – это суть инфекции". Даже болезни сердца, ожирение и шизофрения, поскольку вирусы вызывают те или иные цепочки, ведущие к соответствующим проблемам со здоровьем.

На вопросы о целесообразности применения ноотропов и гомеопатии доктор отмечает, что кофе, по сути, тот же ноотроп.

По его словам, чтобы человеку улучшить память, ноотропы "не помогут — могут только подстегнуть". Однако они, говорит Мясников, рекомендованы при определенных заболеваниях.

Так что, резюмирует доктор, ноотропы "для широкого применения – нет, но в определенных ситуациях – да".

Что же касается гомеопатии, то, как напоминает Александр Мясников, у нее – "200-летняя история, которую просто так не выкинешь".

"У французов это — часть официальной медицины. Там даже возвращаются средства, потраченные на гомеопатические лекарства. У них это — часть культуры и истории, а к могиле основателя гомеопатии Ганемана на кладбище Пер-Лашез в Париже до сих пор каждый день приносят цветы", — рассказывает Мясников.

Он также отмечает, что в России в этой области задействованы около 200 тысяч человек, так зачем их оставлять без работы?

Доктор Мясников говорит, что часто к лекарствам медики добавляют гомеопатию. "Хотя доказанного эффекта у нее нет", — резюмирует знаменитый врач.

Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников рассказал, "кто" в нашем организме хочет пельмешек и пива", а также ответил на вопрос, провоцирует ли онкологические заболевания процедура ЭКО.

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