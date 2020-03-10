Овечкин вернулся на первую строчку в снайперской гонке НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Баффало Сэйбрз" отметился заброшенной шайбой. Она стала для него 48-й в нынешнем сезоне и позволила ему возглавить снайперскую гонку.

По этому показателю капитан "столичных" сравнялся с Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз". Однако чешский форвард провел на одну игру больше.

Отметим, что "Вашингтону" до окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось сыграть еще 13 матчей. У Овечкина есть все шансы добраться до отметки в 50 шайб. Если это произойдет, российский хоккеист догонит рекордсменов Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые в девяти сезонах забивали не менее 50 голов.

Напомним, что "Кэпиталз" уступили "Баффало" в выездной игре по буллитам со счетом 2:3.