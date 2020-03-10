Банк России ослабит требования по кредитам для ряда компаний, пострадавших от коронавируса

Банк России предоставит банкам регуляторные послабления по кредитам для компаний из отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса.

В частности, ЦБ примет следующие меры:

- предоставит банкам возможность до 30 сентября не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика в области туризма и транспорта по кредитам, реструктурированным в связи с сокращением доходов заемщика из-за распространения коронавируса;

- предоставит банкам возможность до 30 сентября не ухудшать оценку финансового положения заемщика в области туризма и транспорта для создания резервов под потери, если изменение финансового положения заемщика вызваны распространением коронавируса;

- введет до 30 сентября пониженный коэффициент риска в размере 70% для номинированных в рублях кредитных требований к организациям, производящим лекарства и медтехнику;

- снизит до 30 сентября до нуля надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам для организаций, которые производят лекарства и медтехнику.