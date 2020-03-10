Казахстан продает валюту из резервов и ввел валютные ограничения

Власти Казахстана приняли меры для стабилизации курса национальной валюты – тенге. Нацбанк начал валютные интервенции, а компаниям с госучастием запрещено хранить свободные средства в валюте.

"Поручение по ограничению валютных операций касается квазигосударственного сектора. Частных юридических лиц или физических лиц это ограничение не касается", — отметил на пресс-конференции первый вице-министр финансов Берик Шолпанкулов.

Сектор экономики с госучастием может покупать валюту, только для исполнения экспортных обязательств, "а излишки он должен продавать, хранить нельзя", — отметил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 марта поручил создать оперативный антикризисный штаб для реагирования на ситуацию в мировой экономике. Штаб возглавит премьер-министр Аскар Мамин.

Казахстан, один из основных нефтепроизводителей в мире, может столкнуться с проблемами в экономике из-за обвала мировых цен на нефть более чем на треть за последние дни.

Штаб должен в кратчайшие сроки разработать антикризисный план действий. Президент поручил правительству, Национальному банку и другим государственным органам консолидироваться и выполнить все социальные обязательства перед гражданами страны.

Правительство внесет предложения для поправок в бюджет страны. Глава государства заявил о необходимости сократить расходы, не допустить роста безработицы, сохранить стабильность экономики и валютно-финансового рынка страны.

ЦБ Казахстана заявил, что у него достаточно резервов для предотвращения спекуляций с национальной валютой страны – тенге. "Разногласия между странами - основными экспортерами нефти ОПЕК+ — по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть", — отмечается в заявлении ЦБ. Но, как отмечает регулятор, в стране достаточно резервов, чтобы не допустить кризис.