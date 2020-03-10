Прибыль "АЛРОСА" по МСФО сократилась в 2019 году на 30,6%

Чистая прибыль "АЛРОСА" по МСФО сократилась в 2019 г. на 30,6% в годовом выражении до 62,73 млрд руб. Выручка снизилась на 21% до 238,2 млрд руб., продажи — на 12% из-за падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке.

Валовая прибыль упала на 31% до 117,91 млрд руб., показатель EBITDA — на 31% до 107,1 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 45% против 52% в 2018 г.

Свободный денежный поток (FCF) составил в 2019 г. 47,6 млрд руб. (- 48%).

Компания сохраняет план по добыче на 2020 г. (34,2 млн карат), объем инвестиций составит 22 млрд руб.

Чистый долг составил к концу 2019 г. $1,286 млрд против $971 млн в 2018 г. Показатель чистый долг/EBITDA увеличился до 0,7х против 0,4х в 2018 г. Общий долг достиг $1,9 млрд.

"АЛРОСА" занимает 27% мирового и 95% российского рынка алмазов. Компания добывает алмазы в Якутии и Архангельской области, разрабатывает 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Продажи алмазов и бриллиантов составили в 2019 г. $3,338 млрд.