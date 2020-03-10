Коронавирус может сохраняться в воздухе полчаса

Коронавирус COVID-19 может сохраняться в воздухе не менее 30 минут и перемещаться на расстояние до 4,5 метров. К такому выводу пришли китайские эпидемиологи.

Она проанализировали случай распространения коронавируса в автобусе, в котором ехал инфицированный китаец без маски. Он в итоге заразил семерых пассажиров в разных местах салона, в том числе пару, сидевшую от него на расстоянии четырех с половиной метров. Также вирус передался пассажиру, который зашел в автобус через полчаса после того, как из него вышли пассажиры предыдущего рейса.

Ранее врачи считали, что безопасное расстояние составляет около двух метров.



Также коронавирус может в течение нескольких дней сохраняться на поверхности, если на нее чихнет больной, передает ТАСС. Вирус способен оставаться активным от двух до трех дней на поверхности стекла, ткани, металла, пластмассы или бумаги.

Всего число заболевших перевалило за 110 тысяч человек. Из них более 4 тысяч скончались. Случаи инфицирования были выявлены в более чем ста странах, включая Россию. Итальянский премьер решил закрыть на карантин всю страну.