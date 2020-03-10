Нефтяной шок: 3 кризиса нефтяного рынка за последние 20 лет

В понедельник на рынке нефти произошел настоящий кризис. Цены на нефть резко обвалились. Для нефти марки Brent снижение достигало 30%. Эксперты отмечают, что это самое сильное падение в течение одного дня с 1991 года.

Падение цен на нефть связано с тем, что в пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться о беспрецедентном сокращении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, с 1 апреля заканчивается срок действия предыдущей сделки, в результате ни у одной из стран не будет ограничений по объемам добычи.

Эксперты также называют эпидемию коронавируса еще одним фактором риска для рынке нефти. Принятые меры, которые направлены на борьбу с распространением вируса, оказывают негативное влияние на экономики многих стран, так как подрывают производство, туризм и поставки.

Это далеко не первый подобный кризис на рынке нефти. Ниже мы расскажем о других примерах из истории.

2002-2003 год

Кризис на рынке нефти в 2002-2003 году был связан с забастовками в Венесуэле. В стране были организованы масштабные забастовки, конечной целью которых было свержение действующего руководства страны во главе с Уго Чавесом. Среди бастующих оказалась и нефтяная компания PDVSA, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в регионе.

В частности, прекратил работу один из крупных заводов компании, а также полностью прекратились экспортные поставки, большая часть которых должна была отправиться в США.

В итоге, поставки сократились на 2,6 миллиона баррелей в сутки.

Это крайне негативно сказалось не только на экспортных поставках, но также и на экономической ситуации внутри страны, где появилась острая нехватка бензина.

Тем не менее, к 2003 году кризис удалось переломить. Власть по-прежнему была у Уго Чавеса, который сумел вернуть контроль над PDVSA и вернуть добычу нефти до прежнего уровня.

2008 год

2008 год стал годом мирового финансового кризиса, который привел к существенному ухудшению состояния мировой экономики. Толчком для кризиса послужил кризис на рынке ипотечного кредитования в США, который далее распространился на все отрасли и регионы мира.

Кризис не обошел стороной и рынок нефти, спровоцировав обвал цен на сырье. Помимо прочего, сократились инвестиции в инфраструктуру и новые добычные проекты.

2014-2016 год

Основной причиной падения цен на нефть в 2014 году стало перепроизводство. Прежде всего, речь идет о так называемой “сланцевой революции” в США, в результате которой в стране объемы добычи стали расти высокими темпами. При этом сохранялись высокие объемы экспорта нефти из Саудовской Аравии, а также возобновились поставки нефти из Ливии.

Эксперты отмечают, что важным фактором падения цен на нефть стала неспособность стран ОПЕК договориться о сокращении добычи. В итоге, только за 2014 год падение цен на нефть составило 51%.

В 2015 году падение цен продолжилось. В конце года страны ОПЕК вновь не смогли договориться о квотах на добычу нефти.

21 января цена на нефть Brent упала до отметки в $27,5 за баррель.

30 ноября 2016 года страны ОПЕК все-таки договорились о сокращении добычи нефти на 1.2 миллиона баррелей в сутки – до 32.5 миллиона баррелей.

Позже к соглашению присоединились и другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК. В 2017 году к соглашению присоединилась и Россия. Она согласилась снизить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки.

В итоге, соглашение привело сначала к стабилизации, а затем и к росту фен на нефть.