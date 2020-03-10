10 марта 202011:30

Хоккейная Магнитка хочет видеть главным тренером Олега Знарка

Bfm74.ru

Двукратный обладатель хоккейного Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" выбыл в нынешнем розыгрыше плей-офф уже в первом круге, проиграв казахстанскому "Барысу" (1:4). После этого эксперты прочат отставку тренерского штаба Магнитки и потенциальные договоренности с Олегом Знарком.

То, что "Металлург" ведет переговоры с главным тренером "Спартака", подтвердили несколько источников, сообщает AllHockey.Ru. При этом "красно-белые" под руководством бывшего наставника сборной России продолжают борьбу в стартовой серии Кубка Гагарина против московского "Динамо" – счет пока ничейный 2:2.

Знарок – один из самых титулованных современных тренеров нашего хоккея. На его счету три Кубка Гагарина (два со столичным "Динамо" и один – со СКА), звание олимпийского чемпиона со сборной страны и победа на чемпионате мира. Свою тренерскую карьеру он начал в сборной Латвии, а на клубном уровне в ХК МВД в рамках КХЛ.

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