Хоккейная Магнитка хочет видеть главным тренером Олега Знарка

Двукратный обладатель хоккейного Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" выбыл в нынешнем розыгрыше плей-офф уже в первом круге, проиграв казахстанскому "Барысу" (1:4). После этого эксперты прочат отставку тренерского штаба Магнитки и потенциальные договоренности с Олегом Знарком.

То, что "Металлург" ведет переговоры с главным тренером "Спартака", подтвердили несколько источников, сообщает AllHockey.Ru. При этом "красно-белые" под руководством бывшего наставника сборной России продолжают борьбу в стартовой серии Кубка Гагарина против московского "Динамо" – счет пока ничейный 2:2.

Знарок – один из самых титулованных современных тренеров нашего хоккея. На его счету три Кубка Гагарина (два со столичным "Динамо" и один – со СКА), звание олимпийского чемпиона со сборной страны и победа на чемпионате мира. Свою тренерскую карьеру он начал в сборной Латвии, а на клубном уровне в ХК МВД в рамках КХЛ.