Apple переписала рекомендации по очистке iPhone из-за коронавируса

Apple переписала рекомендации по уходу за iPhone — очевидно, из-за эпидемии коронавируса. Теперь там уточняется, что смартфоны разрешено очищать некоторыми типами дезинфицирующих салфеток.

Следующий текст появился накануне в публикации на англоязычном сайте техподдержки компании и касается смартфонов iPhone, планшетов iPad, компьютеров Mac и периферийных устройств:

"Используя салфетки с 70-процентным изопропиловым спиртом или салфетки Clorox вы можете бережно протирать твердые, непористые поверхности ваших продуктов Apple, такие как дисплей, клавиатура или внешние поверхности. Не используйте отбеливатель. Избегайте попадания влаги в любые отверстия и не погружайте продукт Apple в любое чистящее средство. Не используйте на тканевых или кожаных поверхностях".

Вероятно, в компании решили, что значительного ущерба олеофобному покрытию (оно служит для облегчения использования сенсорного экрана и мешает поверхности собирать жир с поверхности кожи) такая обработка не нанесет.

На русскоязычной версии сайта техподдержки Apple пока сохранились прежние рекомендации. В них говорится, что iPhone следует протирать мягкой безворсовой тканью — например, слегка смоченной водой салфеткой для протирки оптики.

В случае трудноудаляемиых загрязнений допустимо намочить ткань без ворса в теплой мыльной воде — но только в случае с максимально защищенным от попадания воды устройствами, такими как iPhone 11 или iPhone 11 Pro. При этом рекомендовано не использовать чистящие средства или сжатый воздух. Также уточняется, что чистящие средства и абразивные материалы могут стирать с iPhone олеофобное покрытие и оставлять на нем царапины.