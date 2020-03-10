Правительство признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Минпромторг, Минюст и Минфин разрабатывают положение, в соответствии с которым ограничения при госзакупках из-за коронавируса признают форс-мажорными обстоятельствами, пишет "КоммерсантЪ".

Необходимо устранить проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по госконтрактам автопроизводителей, подчеркивает Минпромторг.

Глава "КамАЗа" Сергей Когогин заявил ранее, что автопроизводители, которые работают по закону о госзакупках, сталкиваются с огромными штрафами при невыполнении обязательство по госконтрактам из-за вспышки коронавируса. Когогин предложил считать проблемы из-за коронавируса форс-мажором.

В свою очередь Торгово-промышленная палата (ТПП) представила примеры форс-мажора из-за коронавируса при выполнении внешнеторговых контрактов, отметил президент ТПП Сергей Катырин.

Под чрезвычайными обстоятельствами понимают не распространение коронавируса, а ограничения, введенные в России для борьбы с эпидемией, поскольку компании не могут из-за ограничений выполнить свои обязательства перед зарубежными партнерами. Такие же меры принимает и Китай, подчеркнул Катырин.

