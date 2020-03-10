Омский зубной врач вернулся домой после карантина на лайнере Diamond Princess

Омский зубной врач вернулся домой после карантина на лайнере. Как напоминает ГТРК "Иртыш", судно Diamond Princess более двух недель дрейфовало в японскому порту в Йокогаме. Причина - карантин из-за коронавируса. Как уже сообщалось, в результате вспышки коронавируса погибло 7 пассажиров.

Заблокированными на борту корабля оказались более 3500 человек из 50 стран. Среди них был и известный в Омске стоматолог. По счастью, вируса у него не обнаружили. После завершения карантина Попов вместе с еще несколькими россиянами был эвакуирован в инфекционную больницу Владивостока. Там у всех прибывших взяли пробы на коронавирус, а также осмотрели. Наконец по прошествии еще двух недель врач смог вернуться домой.

Как рассказал Сергей Попов, жизнь всех застрявших на лайнере находилась под строжайшим контролем. Любые попытки нарушить правила карантина достаточно жестко пресекались. Туристы обязаны были преимущественно находится в своих каютах, ежедневно сдавали анализы. Посещать места общего пользования, в том числе рестораны, развлекательные зоны, запрещалось. Вся еда развозилась по каютам, общение с командой и обслуживающим персоналом осуществлялось через записочки на двери либо по громкой связи.

Другие подробности о том, что пришлось пережить нашему соотечественнику, — в выпусках "Вестей".