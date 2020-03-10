Падение цен на нефть создает угрозу рецессии в Канаде

Экономисты в Канаде пересматривают свои прогнозы роста на фоне падающих цен на нефть, которые подогревают опасения по поводу рецессии, пишет Bloomberg.

"Вполне возможно, что в первой половине года в Канаде не будет [экономического] роста", — говорит Беата Каранчи, старший экономист Toronto-Dominion Bank. Помимо шока от обвала цен на нефть, Каранчи отмечает последствия вспышки коронавируса COVID-19.

Рост экономики Канады практически остановился в IV квартале 2019 года, поскольку экспорт упал максимальными темпами с 2017 года, а инвестиции в бизнес сократились. Обвал цен на мировом рынке нефти дополнительно омрачает перспективы экономики.

Цены на нефть в понедельник продемонстрировали максимальное однодневное падение почти за 30 лет, после того как ОПЕК и ее союзники, включая Россию, в пятницу не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи. Развал сделки ОПЕК+ привел к началу ценовой войны между производителями.

"Учитывая ситуацию на рынках в последние пару дней, вероятность рецессии [в Канаде] резко возросла", — предупреждает Жан-Франсуа Перро, старший экономист Bank of Nova Scotia в Торонто.

Еще в прошлом месяце средний прогноз опрошенных Bloomberg экспертов предусматривал рост экономики на 1,6% в 2020 году. Этот прогноз был снижен на прошлой неделе примерно до 1% в связи с последствиями коронавируса. Последствия нефтяного шока на этой неделе, вероятно, приведут к еще большему снижению.