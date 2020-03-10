В России на магистралях позволят ездить быстрее, но в городах – медленнее

Росавтодор уже в этом году планирует поднять на некоторых трассах скоростной лимит вплоть до 130 км/ч - правда, на платных, но некоторые общедоступные магистрали тоже станут более скоростными. А вот в населенных пунктах ограничение планируется ужесточить.

С прежних 90 км/ч до 110 км/ч поднимут порог на 44 участках общей протяженностью 121,4 км. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные ведомства. Речь идет в первую очередь о дорогах, переживших капитальный ремонт и реконструкцию.

К примеру, быстрее можно будет ездить по некоторым участкам трасс Р23 Санкт-Петербург - Невель, М9 "Балтия", Р56 Великий Новгород - Псков, Р217 "Кавказ" (в Ставропольском крае), на нескольких километрах трассы М5 Москва - Челябинск, а на трех километрах трассы А295 Йошкар-Ола - М7 разрешили разгоняться не до 90, а до 100 км/ч.

Кое-где лимиты подняли до 90 км/ч - там, где раньше разрешалось ехать только 60 или 70 км/ч. А на некоторых участках, где действовали сезонные ограничения, с апреля вернется летний скоростной режим. К примеру, на М4 в районе Новой Усмани разрешат ехать 130 км/ч, а на М1 в Подмосковье - 110 км/ч. Планируется установить 130-километровый порог и на тех платных магистралях, которые введут в эксплуатацию в нынешнем году.

Между тем, по данным издания, в Подмосковье областной Минтранс планирует наоборот, понизить разрешенные лимиты с 60 до 50 км/ч. Изменения коснутся 126 дорог в 36 муниципальных образованиях области. В ведомстве пояснили, что снижение максимальной скорости позволит сделать дороги более безопасными для пешеходов: чем ниже скорость, тем легче последствия аварий.