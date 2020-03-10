Магнитогорский "Металлург" может уволить тренера Воробьева

Не слишком удачные итоги нынешнего сезона КХЛ для магнитогорского "Металлурга" могут стать причиной увольнения главного тренера Магнитки Ильи Воробьева, с которым команда в 2016 году выиграла Кубок Гагарина. В нынешнем плей-офф уральцы проиграли казахстанскому "Барысу" (1:4).

Сразу после поражения от команды из Казахстана источник в Магнитогорске сообщил, что Воробьев может покинуть свой пост и к следующему сезону "металлургов" будет готовить другой специалист, информирует издание "Бизнес Online". Воробьев вернулся в Магнитку в сентябре прошлого года, заменив Йозефа Яндача.