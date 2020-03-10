Логинов включен в состав сборной России на этап Кубка мира в Финляндии

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на восьмой этап Кубка мира, который состоится в финском Контиолахти. Заявка не претерпела изменений по сравнению с соревнованиями в Нове-Место.

За мужскую сборную выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Поршнев и Карим Халили, сообщает ТАСС. Ранее появилась информация, что Логинов пропустит следующий этап из-за плохого самочувствия.

В состав женской команды попали Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Кристина Резцова и Ирина Старых.

Соревнования в Контиолахти стартуют 12 марта. В этот день состоится спринтерская гонка у мужчин.