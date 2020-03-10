Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки в апреле.

"Saudi Aramco объявляет, что в апреле поставит своим клиентам 12,3 миллиона баррелей нефти в сутки", — говорится в заявлении компании для саудовской фондовой биржи.

"Компания договорилась со своими клиентами о предоставлении им таких объемов [нефти] с 1 апреля 2020 года, — отмечается в сообщении. — Компания ожидает, что это будет иметь положительный долгосрочный финансовый эффект".

Согласно данным, приведенным в ежемесячном отчете ОПЕК, в январе Саудовская Аравия добывала 9,7 миллиона баррелей нефти в сутки.

Саудовская Аравия заявляет, что ее производственные мощности составляют 12 миллионов баррелей в сутки. Королевство также располагает десятками миллионов баррелей нефти в стратегических резервах, которые могут использоваться в случае необходимости.

Эр-Рияд уже объявил, что снижает цены на свою нефть для покупателей из всех регионов с апреля, после того как ОПЕК и ее союзники, включая Россию, не смогли в пятницу договориться о дополнительном сокращении добычи.

ОПЕК выступала за увеличение существующих сокращений добычи ОПЕК+ на дополнительные 1,5 миллиона баррелей в сутки — до более 3 миллионов баррелей в сутки до конца года. Россия не поддержала это предложение, что привело к краху альянса и началу ценовой войны между производителями за долю рынка.

На этом фоне цена фьючерсов на Brent в понедельник опускалась на 31% до $31,02 за баррель, достигая минимума с середины февраля 2016 года.