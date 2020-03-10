10 марта 202013:07

Соединенные Штаты отправили в Европу тяжелые бомбардировщики Spirit

(Staff Sgt. Joshua Smoot/U.S. Air Force / AP Images

Тяжелые бомбардировщики ВВС США B-2 Spirit прилетели на авиабазу Лажеш, которая находится на португальских Азорских островах. Самолеты будут участвовать в разных операциях на территории Европы. Пилоты смогут познакомиться с местным театром военных действий, сообщает Европейское командование Соединенных Штатов.

Многоцелевые тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit – построены по схеме "летающее крыло" с использованием технологий малой заметности. Каждый подобный самолет несет до 18 тонн обычных или ядерных бомб. Всего на вооружении ВВС США стоят 20 бомбардировщиков B-2 Spirit.

Как утверждают американские военные, на счету этих боевых самолетов 33% всех уничтоженных целей в первые два месяца войны в Сербии. Во время операции в Ираке B-2 сбросили свыше 680 тонн бомб.

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