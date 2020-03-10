Пьяные подростки влетели на машине в заправку. Видео

На въезде во Владимир в понедельник легковушка пересекла двойную сплошную разметку, вылетела на встречную полосу и врезалась в автозаправочную станцию.

По словам очевидцев, на которых ссылается ГТРК "Владимир, в машине находилась компания пьяных подростков. Не обращая внимания на учиненные разрушения и помятый автомобиль, они вскоре скрылись с места аварии.

Издание отметило, что инцидент обошелся без жертв.