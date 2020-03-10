Петербургский международный экономический форум пройдет в 2021 году

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), отмененный в 2020 г. из-за коронавируса, состоится в 2021 г., сообщает "Росконгресс".

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил 5 марта, что ПМЭФ не состоится в 2020 г. из-за распространения в мире коронавируса. Организационный комитет принял такое решение для защиты гостей и участников форума.

ПМЭФ проводят с 1997 г., с 2006 г. в работе форума принимает участие президент России. В работе ПМЭФ-2019 участвовали 19 тыс. человек из 145 государств.

Проведение ПМЭФ-2020 намечали на 3-6 июня.