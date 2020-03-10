"Барселона" сыграет матч Лиги чемпионов с "Наполи" без зрителей

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и итальянским "Наполи", которая пройдет в столице Каталонии 18 марта, будет закрыта для болельщиков из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил официальный Twitter "сине-гранатовых".

Напомним, что в первой игре, прошедшей в Неаполе, соперники не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее было объявлено, что при пустых трибунах пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Боруссия" (Дортмунд) и "Валенсия" – "Аталанта".