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Поправки в Конституцию 26 минут назад

10 марта 202013:38

Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции

Global Look Press

Государственная дума одобрила во втором чтении поправку к Конституцию, в которой есть упоминание Бога.

В поправке говорится:

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

С предложением включить слова о Боге в Основной закон выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель призвал паству молиться об этом. Он напомнил, что в гимне страны есть строки "хранимая Богом родная земля".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта поправка не изменит светского характера Российской Федерации. Омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что упоминание Бога в Конституции адресовано всем конфессиям и не ущемляет взгляды атеистов. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов считает, что это соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей страны.

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