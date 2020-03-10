Трамп не приедет на День Победы в Москву

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на проводимых в Москве торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент США не приедет", — сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что пока не знает, кто будет представлять США на праздничных мероприятиях в России.

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств. Свое участие уже подтвердили лидеры Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подготовке к Параду Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.