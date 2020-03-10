Чемпионат MotoGP разрабатывает альтернативный календарь

Гран-при США в рамках чемпионата мира по мотогонкам в классе MotoGP не состоится в намеченные сроки и пока неизвестно, на какие сроки сдвинется американский этап. Руководство серии рассматривает возможность проведения двух или нескольких гонок в один гоночный уикенд.

"Шанс на то, что Гран-при США пройдет 5 апреля, очень мал, — цитирует главу Международной мотоциклетной федерации Хорхе Виегаса портал Autosport.Com. – Мы работаем над тем, чтобы найти альтернативную дату для гонки в Остине. Но пока события развиваются так быстро, что я не могу больше ничего сказать".

В американском Остине на днях была объявлена чрезвычайная ситуация из угрозы распространения коронавируса COVID-19, а Италия, наиболее широко представленная в MotoGP, расширила ограничительные меры на всю страну. По контракту MotoGP должен провести как минимум 13 этапов за сезон и Виегас уверен, что это возможно:

"На сегодня я убежден, что в чемпионате будет больше 13 гонок. Если нам придется проводить этапы в январе, мы на это пойдем. Мы можем также делать по два Гран-при за один уикенд или проводить гонки без зрителей. Все это возможно, если не будет других решений. В текущей ситуации ничего не исключено", — сказал президент FIM.