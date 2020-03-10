Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Резкое падение нефтяных котировок неминуемо приведет к подорожанию легковых автомобилей в России: эксперты в этом практически не сомневаются, несмотря на обещанный "отскок" валютных курсов. Единственный плюс — случится это не сразу.

Переписывание ценников в российских дилерских центрах будет вынужденным и связано окажется с ростом курсов доллара и евро. По мнению президента "Ассоциации российских автомобильных дилеров" Олега Мосеева, случится это скорее в середине либо во второй половине года.

"Понятно, что в ближайшее время рубль вряд ли вернется назад в коридор $60-65 и в районе EURO70 по той простой причине, что нефть вряд ли вернется в коридор к $50. Отсюда, соответственно, производителям придется все-таки пересчитывать ценники. Понятно, что они не будут делать это сразу, скорее всего, поэтапно. Плюс у них есть в любом случае время, потому что поставки, которые запланированы на ближайшие три-шесть месяцев, скорее всего, захеджированы по валютным рискам, поэтому у них есть время для того, чтобы сделать плавное повышение", — цитирует ТАСС заявление Мосеева.

По мнению эксперта, повышение коснется в основном тех автомобилей, которые ввозятся в Россию из-за рубежа. Локализованные бренды тоже с высокой долей вероятности перепишут ценники, но, скорее всего, менее ощутимо.

Опрошенные АвтоВестями компании (Geely, Hyundai, Kia, Volkswagen) сейчас заняли выжидательную позицию и не комментируют возможные изменения цен, пока не стабилизируются валютные курсы. В Nissan и Renault на запрос комментариев пока не ответили. Официальный представитель АвтоВАЗа сообщил АвтоВестям, что завод уже рассматривают вероятность изменения цен из-за курса рубля в краткосрочной перспективе: российский производитель зависит от валютных цен на сырье и детали некоторых поставщиков.

"АвтоВАЗ внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации — снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АвтоВАЗа в частности", — говорится в сообщении пресс-службы, пишет "Коммерсант".

Начало затяжного кризиса на российском автомобильном рынке с 2014 года тоже складывалось по похожему сценарию. С июньской отметки в $113 за баррель уже к декабрю 2014 года нефть подешевела до $57, а в январе 2015 года — уже до $49. Рубль падал синхронно: если летом 2014 года $1 стоил до 35 рублей, то уже к осени курс начал стремительно меняться. Уже в декабре 2014 года 1$ подорожал до 60 рублей, в январе-феврале 2015 года — уже до 67-69 рублей, а еще ровно через год доходило и до 83 рублей за доллар. Естественно, это быстро потянуло цены на автомобили вверх, а продажи покатились вниз.

Впрочем, нефть за прошедшее время колебалась в цене, то проваливаясь к $35 за бочку в начале 2016 года, то отыгрываясь к $60-80 за баррель за последние пару-тройку лет. Вот только рубль за это время не креп и цена за $1 так и "плавала" вокруг отметки в 60-70 рублей за доллар, потому и автомобили все это время неуклонно дорожали.

Любопытно, что РОАД на фоне нынешних событий готова пересмотреть свой прогноз по объемам продаж новых автомобилей в нашей стране в более пессимистичную сторону. Ранее сообщалось, что по расчетам Ассоциации авторынок России в 2020-м году должен просесть на 8%.