Коронавирус стал инструментом хакерских атак на пользователей и бизнес, сообщает компания Check Point, поставщик решений в области кибербезопасности. С января 2020 года в мире зарегистрировано более 4000 доменов, связанных с коронавирусом. Из этих сайтов 3% уже признаны вредоносными, а еще 5% —подозрительными.

По словам экспертов, злоумышленники также рассылают спам-письма со ссылкой на вредоносный сайт от лица доверенных организаций. В случае с коронавирусом это могут быть рекомендации от организаций здравоохранения или данные о распространении вируса, которые могут заинтересовать получателя. В момент перехода по ссылке вредоносное ПО автоматически устанавливается на устройство пользователя.

Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ, сообщил, что человеческий фактор все еще является самым уязвимым местом безопасности, а для хакеров методы социальной инженерии представляют особый интерес.

Специалисты компании обнаружили фейковые письма от лица Всемирной организации здравоохранения Италии. Специалисты отметили, что 10% организаций в Италии подверглись этой атаке.

В письмах обычно предлагается ознакомиться с документом, подготовленным ведомством, где описаны все необходимые меры предостережения против коронавируса. Документ во вложении является, конечно же, вредоносом. Другой пример — обнаруженный веб-сайт vaccinecovid-19.com, который был зарегистрирован в России в феврале 2020 года. Злоумышленники предлагают купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене — 19 000 рублей».

Эксперт Check Point добавил, что хакеры часто используют повестку дня для рассылки фишинговых писем, причем используют для привлечения пользователей как негативные события, так и позитивные. Например, в ноябре за несколько недель до Черной пятницы исследователи обнаружили значительный рост фейковых доменов, имитирующих официальные онлайн-магазины.

Кроме того, крупная спам-кампания была зафиксирована в Японии. Там злоумышленники рассылают спам от лица японской организации помощи инвалидам. В электронных письмах сообщается о распространении коронавируса в нескольких городах Японии, что побуждает получателя открыть документ. Если пользователь заинтересуется и откроет вложение, троян Emotet будет загружен на его компьютер.

Поскольку распространение коронавируса продолжается, злоумышленники будут продолжать использовать тему коронавируса для проведения атак на пользователей и бизнес. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют не поддаваться первому импульсу, получая подобные сообщения — не стоит открывать вложения и переходить по ссылкам в подозрительных письмах. Эксперты рекомендуют насторожиться, если в письме или на сайтах много орфографических ошибок — это один из признаков потенциальной подозрительной активности.

Недавно Европейский центральный банк призвал финансовые организация подготовиться к возможному резкому увеличению числа кибератак в рамках последствий эпидемии коронавируса. Регулятор посоветовал протестировать возможности своих технологических систем "в свете потенциального увеличения количества кибератак и потенциальной более высокой зависимости от услуг дистанционного банковского обслуживания".

ЕЦБ обеспокоен тем, что преступники могут попытаться воспользоваться хаосом, вызванным вирусом. Вспышка побудила компании попросить сотрудников работать на дому или распределить их по различным офисам, в то время как больше клиентов могут выбрать онлайн-банкинг, вместо того чтобы ходить в филиалы. Несмотря на то что в последние годы банки улучшили защиту от хакеров, ЕЦБ назвал киберпреступность и технологические бреши одними из главных рисков для отрасли в этом году.