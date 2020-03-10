Срочно:

  • После 15 часов Путин приедет в Госдуму

10 марта 202013:59 Анатолий Глянцев

Обнаружена первая звезда, пульсирующая только одним полушарием

Пульсирующие светила — не редкость во Вселенной, но впервые астрономы обнаружили звезду, которая содрогается только одной своей половиной. В этом им помогли добровольцы, к которым может присоединиться каждый.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

"С 1980-х годов мы знаем, что такие звёзды теоретически должны существовать, — рассказал соавтор исследования Дональд Курц (Donald Kurtz) из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании. — Я искал такую звезду на протяжении почти 40 лет, и теперь мы наконец-то нашли её".

Светило HD74423 расположено в 1500 световых годах от Земли. Это горячая звезда, которая в 1,7 раза массивнее Солнца.

На неё обратили внимание волонтёры, ищущие планеты с помощью космического телескопа TESS. Напомним, что этот инструмент отслеживает колебания яркости звёзд, чтобы вычленить периодические затмения, вызываемые экзопланетами. Это и позволяет открывать новые миры.

Добровольцы без специального образования, вооружённые только компьютером, Интернетом и свободным временем, оказывают учёным огромную услугу, ведь человеческое зрение зачастую оказывается совершеннее компьютерных алгоритмов. (К слову, "Вести.Наука" рассказывали и о других подобных проектах). Волонтёры и сигнализировали, что HD74423 ведёт себя странно.

Есть много типов звёзд, которые более или менее периодически меняют свой диаметр, а следовательно, и светимость. Эти процессы имеют разную природу и интенсивность. Радиус и блеск одних светил меняется почти незаметно. Другие периодически меняют размеры в десятки раз, а светимость — в тысячи. Но колебания блеска HD74423 не укладывались в привычные астрономам схемы.

Учёные выяснили, что звезда входит в двойную систему с ещё одним объектом — красным карликом. Расстояние между ними так мало, что HD74423 делает один оборот вокруг общего со своим компаньоном центра масс всего за 1,6 земных суток.

Гравитация "близкого друга" вытянула небесное тело, так что оно имеет продолговатую форму. Однако в тесных двойных системах такое отнюдь не редкость, и само по себе это ещё не объясняет необычного характера изменений яркости.

Исследователи обратили внимание, что видимый с Земли блеск HD74423 сильно зависит от того, под каким углом система повёрнута к наблюдателю в данный конкретный момент. Сопоставив все данные, они пришли к выводу, что у этой звезды пульсирует только одно полушарие. Как мы уже сказали, теоретики давно предсказывали, что подобное возможно в тесных двойных системах, но наблюдатели впервые убедились в этом воочию.

Правда, пока не ясно, какая именно половина светила раздувается и сжимается — повёрнутая к "спутнику" или противоположная. Будущие наблюдения должны прояснить этот вопрос.

Столь экзотические системы позволяют экспертам лучше понять внутреннее устройство звёзд, о котором учёные по-прежнему знают гораздо меньше, чем хотели бы.

Авторы считают, что TESS с его частыми и точными измерениями блеска светил поможет найти ещё множество подобных "однобоких" пульсирующих звёзд, а значит, и изучить их строение.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как TESS помог понять природу загадочных вспышек.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

14:30

После 15 часов Путин приедет в Госдуму

13:54

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

13:30

Трамп не приедет на День Победы в Москву

13:27

Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции

12:29

Госдума рассмотрят предложение о досрочных выборах

11:05

Коронавирус может сохраняться в воздухе полчаса

09:45

За сутки члены ОПЕК потеряли 500 миллионов долларов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

36 минут назад
Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

Песков: экономика России имеет запас прочности в условиях мировой турбулентности

45 минут назад
Россия и Саудовская Аравия оценили перспективы встречи ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия оценили перспективы встречи ОПЕК+

56 минут назад
Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

Путин: Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

4 часа назад
Советы Роспотребнадзора: не ходить в ТЦ , не ездить в транспорте в час пик

Советы Роспотребнадзора: не ходить в ТЦ , не ездить в транспорте в час пик

1 час назад
"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

"Бабкоразведение": доктор Мясников назвал переоцененные болезни и лекарства

2 часа назад
Трамп не приедет на День Победы в Москву

Трамп не приедет на День Победы в Москву

41 минута назад
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

3 часа назад
Как долго человек "вынашивает" коронавирус? Определён инкубационный период болезни

Как долго человек "вынашивает" коронавирус? Определён инкубационный период болезни

2 часа назад
Госдума рассмотрит предложение о досрочных выборах

Госдума рассмотрит предложение о досрочных выборах

1 час назад
Бобоня постится. Кот на Урале перешел на монастырскую диету

Бобоня постится. Кот на Урале перешел на монастырскую диету

6 часов назад
Следующие длинные выходные будут только в мае

Следующие длинные выходные будут только в мае

4 часа назад
Рейтинг смарт-часов Роскачества выявил неожиданного лидера

Рейтинг смарт-часов Роскачества выявил неожиданного лидера

4 часа назад
"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

16 часов назад
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Сбивший и утопивший школьницу водитель вернулся на место преступления

Сбивший и утопивший школьницу водитель вернулся на место преступления

30 минут назад
Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

Цены на нефть спровоцируют подорожание автомобилей в России

46 минут назад
17 самых феминистичных мультфильмов

17 самых феминистичных мультфильмов

1 час назад
Пьяные подростки влетели на машине в заправку. Видео

Пьяные подростки влетели на машине в заправку. Видео

1 час назад
В Подмосковье студент убил свою мать из-за наркотиков

В Подмосковье студент убил свою мать из-за наркотиков

1 час назад
Юдаева: ЦБ готовится минимизировать влияние внешних шоков на экономику России

Юдаева: ЦБ готовится минимизировать влияние внешних шоков на экономику России

1 час назад
Пьяный пермяк угнал машину и сбил детей своих приятелей

Пьяный пермяк угнал машину и сбил детей своих приятелей

2 часа назад
В России на магистралях позволят ездить быстрее, но в городах &#8211; медленнее

В России на магистралях позволят ездить быстрее, но в городах – медленнее

2 часа назад
Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс

Илон Маск боится не дожить до высадки на Марс

2 часа назад
Коронавирус может сохраняться в воздухе полчаса

Коронавирус может сохраняться в воздухе полчаса

3 часа назад
Apple переписала рекомендации по очистке iPhone из-за коронавируса

Apple переписала рекомендации по очистке iPhone из-за коронавируса

3 часа назад
Нефтяной шок: 3 кризиса нефтяного рынка за последние 20 лет

Нефтяной шок: 3 кризиса нефтяного рынка за последние 20 лет

3 часа назад
Жительница Иркутска разнесла аптеку из-за отказа вернуть деньги за лекарства

Жительница Иркутска разнесла аптеку из-за отказа вернуть деньги за лекарства

3 часа назад
Въезжающим в Израиль грозит 7 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

Въезжающим в Израиль грозит 7 лет тюрьмы за несоблюдение карантина

4 часа назад
"Не боись, прорвемся": Симоньян уверена, что у экономики есть запас прочности

"Не боись, прорвемся": Симоньян уверена, что у экономики есть запас прочности

4 часа назад
Рекорд по удалениям: 21-й тур чемпионата России по футболу вошел в историю

Рекорд по удалениям: 21-й тур чемпионата России по футболу вошел в историю

4 часа назад
Всю Италию посадили на карантин

Всю Италию посадили на карантин

5 часов назад
Владимир Мединский: фальсификация истории происходит для изменения статуса России

Владимир Мединский: фальсификация истории происходит для изменения статуса России

6 часов назад
В галерее "Дорога памяти" собрано более 27 млн записей об участниках войны

В галерее "Дорога памяти" собрано более 27 млн записей об участниках войны

7 часов назад
7 главных событий предстоящей недели в экономике

7 главных событий предстоящей недели в экономике

7 часов назад
Суд по делу сбитого "Боинга" в Донбассе: слушания могут затянуться

Суд по делу сбитого "Боинга" в Донбассе: слушания могут затянуться

8 часов назад
7 знаменитых модных домов, которыми управляют женщины

7 знаменитых модных домов, которыми управляют женщины

8 часов назад
Новый вид мошенничества: как "белый кролик" доведет до "черной норы"

Новый вид мошенничества: как "белый кролик" доведет до "черной норы"

8 часов назад
Статистика вируса из Китая: 1297 человек выздоровели, 17 умерли

Статистика вируса из Китая: 1297 человек выздоровели, 17 умерли

9 часов назад
Число жертв обрушения отеля в Китае достигло 18 человек

Число жертв обрушения отеля в Китае достигло 18 человек

11 часов назад
"Зенит" представил женскую футбольную команду

"Зенит" представил женскую футбольную команду

13 часов назад
США хотят включить в договор СНВ все новые российские вооружения

США хотят включить в договор СНВ все новые российские вооружения

13 часов назад
Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

13 часов назад
Количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается

Количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается

14 часов назад
США начали выводить войска из Афганистана

США начали выводить войска из Афганистана

15 часов назад
Не стало Макса фон Сюдова: каким был один из величайших актеров

Не стало Макса фон Сюдова: каким был один из величайших актеров

15 часов назад
Первая смерть от коронавируса отмечена в Канаде

Первая смерть от коронавируса отмечена в Канаде

16 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку