Сбивший и утопивший школьницу водитель вернулся на место преступления

Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки 35-летний житель Тамбовской области привел следователей на место, где он сбросил бездыханное тело сбитой школьницы в реку. СКР обнародовал кадры следственного эксперимента.

ЧП произошло вечером 7 марта в селе Бокино. Девочка возвращалась домой с дискотеки, когда сзади на нее на высокой скорости наехала легковушка. Водитель — житель Котовска — осмотрел пострадавшую и решил, что она скончалась. Испугавшись, мужчина погрузил тело в машину, отвез на берег реки и сбросил в воду.

На протяжении двух дней пропавшую искали около 600 добровольцев и сотрудников правоохранительных органов. После того, как вечером 9 числа задержали предполагаемого убийцу, поиски были прекращены. Во вторник утром на реке Цна уже работали водолазы — после того, как подозреваемый указал место, где последний раз видел школьницу. В настоящее время волонтеры прочесывают берега в поисках тела.

Ведомство не уточняет, сознался ли мужчина в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".