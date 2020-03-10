Гонщик "РусВело" Страхов госпитализирован с признаками коронавируса

Российский велосипедист профессиональной команды "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов госпитализирован в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Причиной стал положительный тест спортсмена на коронавирус. Вся наша команда находится в Абу-Даби на карантине.

Ранее сообщалось, что три велосипедиста из "РусВело" были госпитализированы в местных больницах для прохождения дополнительных тестов. Страхов перебрался из гостиницы, где заблокирована вся команда, в медучреждение вечером в воскресенье, 8 марта.

"После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь, — цитирует слова Страхова официальный Instagram российской команды. – Результатов анализов я, правда, не видел".

По словам спортсмена, в госпитале провели дополнительные тесты: "Взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени".