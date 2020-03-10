Она же Джульетта, она же Шэрон Стоун: Анну Каменкову в 1990-е спас дубляж

Голосом Анны Каменковой говорят Джульетта в знаменитом фильме Франко Дзеффирелли, Лариса в "Жестоком романсе", Анастасия Ягужинская в фильме "Гардемарины, вперед!"

Она же озвучивала на русском многих звезд мирового кинематографа: Шэрон Стоун, Катрин Денев, Уитни Хьюстон, Мерил Стрип, Джоди Фостер, Джулию Робертс.

Еще в 1980-е, после главной роли в сериале "Визит к Минотавру", Анна Каменкова стала известна на всю страну, а за игру в драме "Софья Петровна" актриса получила приз на XIII Всесоюзном фестивале в Душанбе.

Однако именно "озвучка" помогла пережить 1990-е. Тогда, вспоминает Каменкова в "Судьбе человека", ролей не было, а по "Мосфильму" бегали голодные собаки и работал только павильон дубляжа.

Те годы были крайне непростыми для тех, кто не мыслил себя без профессии актера. Это относится и к Анне, которая на экране впервые появилась еще в 6 лет, в 12 лет блистала на сцене Большого театра в опере "Русалка".

После окончания Щепкинского училища ее взяли в Театр на Малой Бронной, где актриса проработала почти 20 лет.

Несмотря на сложные взаимоотношения, столь же прочен, как и преданность театру, супружеский союз Анны с коллегой по театру на Малой Бронной – режиссером Анатолием Спиваком.

Вместе они уже 45 лет, а их сыну уже 32 года, и, по признанию Каменковой, рядом с ребенком у нее в жизни не было ни одного несчастливого дня.

С чем пришлось смириться актрисе в характере ее мужа, и за что она ему особенно благодарна?

Кем был отец Анны, и почему так рано, когда ей было всего 9 лет, умерла мама Каменковой?

Как еще ребенком она попала на съемки фильма "Девочка ищет отца"? Что рассказывает о своем состоянии после потери ребенка, и как Анне удалось стать потом матерью, невзирая на диагноз медиков?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – заслуженная артистка РСФСР Анна Каменкова.